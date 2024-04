Brasil e China Celebram Recorde de Habilitação de Frigoríficos para Exportação em 50 Anos de Relações Diplomáticas

Em um marco histórico para as relações comerciais entre Brasil e China, um recorde de 38 unidades frigoríficas brasileiras recebeu autorização para exportar carnes ao gigante asiático, conforme anunciado pela Administração-Geral de Aduanas da China (GACC). Este anúncio, que coincide com o cinquentenário das relações diplomáticas entre os dois países, fortalece ainda mais os laços comerciais entre as nações.

As habilitações concedidas incluem uma diversidade sem precedentes de estabelecimentos, abrangendo oito abatedouros de frango, 24 de bovinos, um estabelecimento de termoprocessamento bovino e cinco entrepostos. Esta ampliação representa um avanço significativo no comércio bilateral, com a inclusão de unidades especializadas em carnes bovina, suína e de frango.

A avaliação para essas habilitações foi conduzida de maneira inovadora, combinando inspeções remotas em janeiro deste ano e avaliações presenciais em dezembro do ano anterior, todas acompanhadas por representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil.

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, enfatizou a importância deste marco para ambas as nações, destacando-o como um momento histórico para a agropecuária brasileira e as relações comerciais entre Brasil e China. Ele ressaltou os benefícios mútuos, como a garantia de carnes de qualidade a preços competitivos para a China e a promessa de geração de emprego e crescimento econômico para o Brasil.

A China se firma como o principal destino das exportações brasileiras de carnes, tendo importado 2,2 milhões de toneladas em 2023, totalizando US$ 8,2 bilhões. A liberação dessas novas plantas para exportação é resultado direto da decisão do governo chinês, influenciada pelo contínuo esforço do Brasil em cumprir com os requisitos exigidos e promover suas unidades produtoras.

O Secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, destacou o papel crucial das negociações lideradas por Carlos Fávaro e o trabalho conjunto do Ministério das Relações Exteriores e dos adidos agrícolas na Embaixada do Brasil na China para alcançar esse feito sem precedentes.

Além disso, a revogação da medida antidumping sobre as exportações brasileiras de carne de frango pela China, que impunha sobretaxas desde 2019, marcou outro avanço importante, aumentando a competitividade do Brasil no mercado chinês. Com a eliminação dessas sobretaxas, os produtores brasileiros têm agora mais oportunidades para competir e expandir sua presença no mercado chinês, reforçando a qualidade e a credibilidade da agropecuária brasileira no cenário internacional.