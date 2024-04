Brasil e El Salvador fortalecem laços comerciais com novas exportações de produtos agrícolas

O avanço do agronegócio brasileiro em El Salvador ganha destaque com a recente autorização para importação de ovos e carne de aves do Brasil. Esse movimento, visto como um passo significativo para o setor, promete impulsionar o comércio bilateral entre os dois países. A aprovação sanitária concedida pelo governo salvadorenho ressalta a confiança depositada no sistema de controle sanitário brasileiro, consolidando o Brasil como um parceiro comercial confiável globalmente.

A abertura do mercado salvadorenho para os produtos avícolas brasileiros vem em um momento em que as exportações agrícolas do Brasil já mostravam vigor. Em 2023, as vendas para El Salvador alcançaram cerca de US$ 137 milhões, principalmente de cereais e produtos florestais, demonstrando a diversidade e qualidade dos produtos agrícolas brasileiros.

Essa nova via de exportação representa a terceira abertura de mercado internacional para o Brasil em El Salvador somente este ano, seguindo aprovações anteriores para exportações de gelatina e colágeno. Esse progresso reflete a estratégia do agronegócio brasileiro, que registrou sua 26ª abertura de mercado em 18 países diferentes apenas em 2024.

Por trás desses avanços está a colaboração entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. Juntos, esses ministérios têm trabalhado para promover os padrões de qualidade e segurança alimentar do Brasil, abrindo novos horizontes para o agronegócio nacional e reforçando a posição do país como uma potência agrícola global.

Além de fortalecer os laços comerciais, esse movimento reafirma o compromisso do Brasil com a excelência e confiabilidade em sua produção agrícola. À medida que o país continua a expandir sua presença nos mercados internacionais, a abertura de novos mercados em El Salvador aponta para um futuro promissor para as exportações brasileiras, consolidando ainda mais sua posição como líder no setor agrícola mundial.