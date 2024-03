Expansão Prisional em Luziânia: Mais 220 Vagas e Melhorias nas Condições de Custódia

A Casa de Prisão Provisória Policial Penal Jaílton Barbo Ferreira e a Unidade Prisional Regional (masculina) de Luziânia estão prestes a passar por significativas melhorias, com a adição de 220 vagas para presos, distribuídas igualmente entre as duas unidades. As obras de expansão, que tiveram início na última sexta-feira (22/03), receberão um investimento aproximado de R$ 650 mil provenientes do Poder Judiciário goiano, canalizados através do Conselho da Comunidade. Vale destacar que a mão de obra para essas obras será realizada pelos próprios custodiados das unidades, proporcionando uma oportunidade de ressocialização através do trabalho.

Além do aumento da capacidade de custódia, outras melhorias estão previstas para ambas as unidades. Na Unidade Prisional Regional masculina, por exemplo, está programada a construção de uma brinquedoteca, ampliação das salas de aula, bem como pintura externa e interna do prédio. Enquanto isso, na Unidade Prisional Regional Feminina de Luziânia, serão realizadas revitalizações no pátio de banho de sol e reformas nos módulos de respeito, alojamento dos servidores e do espaço da chefe de equipe.

“Estamos comprometidos em aprimorar as condições de custódia dos presos, promover a ressocialização e garantir um ambiente de trabalho adequado para os policiais penais”, afirma Firmino José Alves, diretor-geral adjunto de Polícia Penal, durante sua inspeção ao início das obras.

Após uma visita técnica, Firmino José Alves reuniu-se com o prefeito Diego Sorgatto e o deputado estadual Wilde Cambão, onde foram discutidas iniciativas para melhorar o suporte à saúde do servidor penitenciário na região. Um espaço fora das unidades prisionais será disponibilizado para que a Diretoria-Geral de Polícia Penal possa implementar uma equipe multidisciplinar de atendimento, composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais.

Além disso, foi acordada a pavimentação do trecho entre o Jardim São Paulo e a entrada da UPR masculina, na região Sul da cidade, visando facilitar o acesso às unidades. Por fim, o diretor-geral adjunto visitou a base do Grupo de Intervenção Tática (GIT) da 3ª Coordenação Regional Prisional da DGPP.

Para os reeducandos que participam do trabalho de expansão das unidades prisionais, é garantido pelo Estado uma remuneração de R$ 1.059, além do benefício da remição de pena, onde um dia de pena é reduzido a cada três dias trabalhados, conforme estabelecido pela Lei de Execução Penal (LEP). Essa iniciativa não só proporciona uma oportunidade de ocupação aos presos, mas também contribui para a sua reintegração à sociedade.