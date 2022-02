Exame do Sono Goiânia – Para que serve o exame de Eletroencefalograma (EEG)?

O Eletroencefalograma (EEG) é um exame que avalia a atividade cerebral espontânea através de eletrodos colocados no couro cabeludo do paciente. O exame é realizado de forma simples e indolor. O procedimento dura em torno de 30 minutos, mas nas indicações clínicas de crises epilépticas, recomenda-se que seja de duração prolongada, por 1 hora. O EEG é realizado por um técnico e um médico neurofisiologista analisa todo o registro, identificando o período de vigília, sonolência e sono espontâneo do paciente, através da análise gráfica da atividade elétrica cerebral e por fim elabora o laudo.

O exame de Eletroencefalograma (EEG) investiga anormalidade na atividade elétrica e nos ritmos cerebrais fisiológicos, sendo indicado nos casos de suspeita de alterações funcionais do sistema nervoso central, como na Epilepsia, Rebaixamento do Nível de Consciência, Coma, entre outras condições clínicas. O EEG é também uma ferramenta importante na investigação de infecções neurológicas e doenças degenerativa, como as Demências.

