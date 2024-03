Etapa Final da Obra de Drenagem na Avenida H do Jardim Goiás: Construção de 93 Bocas de Lobo

A fase derradeira da obra de drenagem e pavimentação na Avenida H, situada no bairro Jardim Goiás, está em curso com a instalação de 93 bocas de lobo e 31 poços de visita. A execução está a cargo da Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Iniciado em agosto de 2023, o projeto tem previsão de conclusão até o final deste mês.

O investimento totaliza mais de R$ 4,1 milhões, visando resolver definitivamente os problemas de alagamento no viaduto da Avenida H e em toda a área adjacente do Jardim Goiás. Além da própria Avenida H, serão beneficiadas as Ruas 14, 12, 52, 64 e 12-A, conforme esclareceu o titular da Seinfra, Denes Pereira.

Denes enfatiza a prolongada situação de alagamentos enfrentada pelo bairro ao longo do tempo. Segundo ele, administrações anteriores negligenciaram os problemas de drenagem na capital, o que agravou significativamente a situação.

“A ausência de investimentos, aliada ao contínuo crescimento urbano que favorece a impermeabilização do solo, requer coragem por parte dos gestores para enfrentar tais desafios. O prefeito Rogério foi o único a tomar as rédeas e encarar essa situação de frente. Reconhecemos que há muito a ser feito em nossa cidade, mas a determinação do prefeito é manter os investimentos na drenagem, priorizando as áreas mais impactadas”, concluiu o secretário.