Prefeitura de Aparecida Celebra Dia da Mulher com Ação Social e Entrega de Veículos

A cidade de Aparecida comemorou o Dia Internacional da Mulher nesta sexta-feira, 8 de março, com uma série de eventos promovidos pela Prefeitura em colaboração com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. A iniciativa, realizada no Centro de Geração de Emprego e Renda, no Parque Santa Cecília, ofereceu uma ampla gama de serviços gratuitos, abrangendo áreas como saúde, estética e assistência social.

Mais de 400 mulheres participaram das atividades, que incluíram atendimentos médicos, orientação jurídica e serviços de beleza, além de sorteios de brindes e apresentações da Banda Sinfônica de Aparecida. O prefeito Vilmar Mariano, do MDB, destacou o compromisso da administração municipal com o avanço das políticas voltadas para as mulheres. Ele ressaltou o papel da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no desenvolvimento de ações de prevenção, inclusão social e combate à violência de gênero.

Um dos pontos altos do evento foi a entrega oficial de dois veículos novos à Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal. Esses carros, fornecidos pelo Governo Federal por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, fortalecerão o suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimento especializado e apoio necessário.

Além dos serviços já mencionados, a programação incluiu atendimentos oftalmológicos, testes rápidos de ISTs, emissão de documentos e vacinação. As mulheres também tiveram acesso a serviços de embelezamento e receberam mudas nativas, demonstrando um cuidado integral com o bem-estar e a saúde.

A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Eudenir Souza, enfatizou os avanços da cidade em ações voltadas para as mulheres e celebrou o aniversário de um ano da Secretaria. Ela destacou o papel fundamental da instituição em dar voz e suporte às mulheres aparecidenses.

Moradoras como Kisla Ribeiro e Divanita Avelino expressaram sua gratidão pelo evento, destacando a importância de iniciativas que promovem a valorização e o empoderamento das mulheres na sociedade.

O evento contou com a colaboração de diversas entidades e autoridades locais, incluindo secretarias municipais, a Defensoria Pública de Goiás e a OAB Subseção Aparecida, além da presença da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. A participação de representantes do governo e vereadores reforçou o compromisso conjunto com a causa feminina e a construção de uma sociedade mais igualitária e justa.