Petrobras planeja transição energética gradual, afirma presidente

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, afirmou hoje que a empresa adotará uma abordagem gradual, responsável e progressiva em sua transição energética, enquanto comentava os resultados do ano passado da companhia.

“Estamos explorando novas fontes de energia sem abandonar abruptamente a produção de petróleo. Vamos conduzir a transição energética de maneira gradual, responsável e em crescimento. Nesse contexto, estamos orgulhosos dos nossos recordes de produção de petróleo e gás, pois nosso petróleo está entre os mais descarbonizados do mundo. Em 2023, fomos uma das empresas que mais cresceram em produção, além de apresentarmos um excelente índice de reposição de reservas. Isso assegura nosso futuro e os recursos necessários para nossos projetos com baixa emissão de carbono”, disse Prates.

Prates ainda destacou que a estatal está liderando conscientemente a transição energética, fornecendo energia acessível, descarbonizando suas operações e aproveitando seu conhecimento técnico para ingressar em novos empreendimentos com baixa pegada de carbono.

Ele ressaltou que, internacionalmente, 2023 foi mais desafiador que 2022. “O preço do petróleo no mercado global caiu 18%, e a diferença entre o diesel e o petróleo reduziu em 23%. Apesar desse cenário desafiador, e algumas incertezas enfrentadas no início, inclusive de natureza política, e considerando que a diretoria completa assumiu apenas em abril, conseguimos estabelecer recordes em 2023. Começando pelos sucessivos recordes de valor das ações. Ao longo de 2023, o valor de mercado da empresa aumentou em R$ 150 milhões. Também quebramos nove ou dez recordes de cotação durante o ano de gestão”.