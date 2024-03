Oficina de Artesanato na 3ª Edição do Projeto Ação Mulher, promovido pelo Coletivo de Mulheres da Comurg

O Coletivo de Mulheres da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) está abrindo inscrições para a terceira edição do projeto Ação Mulher: Oficinas de Artesanato. Os cursos, inteiramente gratuitos, estão marcados para acontecer neste sábado, dia 9 de março, a partir das 8h30, no CMEI Buena Vista 1, localizado na Região Oeste. Além das oficinas de artesanato, serão disponibilizados serviços gratuitos de saúde, orientação jurídica, psicológica e social.

A participação no evento é simples: basta que as interessadas compareçam ao endereço da ação. São oferecidas 25 vagas para aprender a confeccionar canetas decoradas, porta-panos de prato e chaveiros de fuxico. Os materiais utilizados incluem cordão, barbante, retalhos para confecção de florzinha e bonequinha, cola de silicone e pérolas para as canetas estilizadas. Segundo Alisson Borges, presidente da Comurg, “a oficina é importante porque, além de ser terapêutica, resgata a valorização do trabalho manual das mulheres através da utilização de objetos domésticos”.

Durante as oficinas, as alunas utilizam as mãos e ferramentas caseiras como agulha, tesoura, tecido e linha. Os porta-panos são confeccionados com CDs e adornados com cola, argolas de acrílico, pequenos retalhos, tinta para tecido, lã e fitas. Já nos chaveiros, são utilizados tampinhas de PET, cola, mosquetão e argolas.

Em média, cada participante produz cerca de 20 peças durante o evento. Ao final, elas terão a oportunidade de levar para casa o material produzido durante as oficinas.