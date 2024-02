Estado de Goiás prepara municípios para imunização contra dengue

Follow on X

Com a meta de iniciar a vacinação em fevereiro de 2024, 134 municípios de Goiás serão beneficiados com a vacina contra a dengue, seguindo a seleção do Ministério da Saúde. Goiás figura entre os primeiros estados a distribuir o imunizante, focando inicialmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O planejamento envolve a capacitação dos municípios sobre os detalhes técnicos da vacina e as práticas de aplicação. “Estamos aguardando a confirmação das quantidades de doses que serão distribuídas ao estado para dar início à vacinação”, esclarece Joice Dorneles, gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Os critérios para a seleção dos municípios incluíram população superior a 100 mil habitantes, altas taxas de transmissão de dengue, e a predominância do sorotipo 2 da doença. Até o momento, Goiás registrou 13.619 casos de dengue e um óbito. Comparando o início de 2023 com o mesmo período de 2024, houve um aumento de 60% nas notificações.

Dorneles ressalta a importância da vacinação dentro do conjunto de estratégias de combate à dengue, incluindo ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti. “A colaboração da comunidade é fundamental na prevenção da doença”, enfatiza.

A vacina Qdenga, que requer duas doses com um intervalo de três meses entre elas, oferece proteção contra os quatro sorotipos da dengue. “A segurança da vacina é assegurada após um rigoroso processo de avaliação laboratorial e regulatória, garantindo sua eficácia para a população”, informa a gerente da SES.

Adicionalmente, o governador Ronaldo Caiado anunciou a expansão da iniciativa dos Gabinetes Contra a Dengue para todos os 246 municípios goianos, visando um controle mais efetivo da doença através da adesão voluntária das prefeituras. Esta medida promove uma maior integração e troca de informações entre o estado e os municípios para um combate mais eficiente à dengue.