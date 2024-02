Ponte reconstruída na GO-442 por Governo de Goiás beneficia comunidade de Campinaçu

Em uma demonstração de eficiência e comprometimento, o Governo de Goiás, através da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), anunciou a finalização das obras de reconstrução da ponte na GO-442, localizada em Campinaçu, sobre o rio Palmeiras. Este projeto urgente foi realizado para reparar os danos significativos causados pelas recentes chuvas intensas na região.

Demonstrando uma resposta rápida à crise, a equipe da Goinfra, dedicada a garantir a segurança e a mobilidade dos habitantes, realizou um trabalho contínuo, dia e noite, a partir da sexta-feira (26), imediatamente após a identificação dos danos. Essa dedicação permitiu a conclusão das obras em apenas cinco dias, restabelecendo o tráfego vital para a comunidade local e beneficiando especialmente os agricultores e mais de 120 famílias de um assentamento que se encontravam isolados.

A conclusão antecipada das obras é um testemunho do caráter emergencial com que o Governo de Goiás abordou a situação, visando minimizar os impactos para a população afetada. “Após uma avaliação cuidadosa dos estragos, agimos prontamente para reconstruir a ponte e restaurar os acessos. O sucesso do projeto, finalizado em um prazo recorde, é fruto do trabalho árduo de nossa equipe e da eficácia da Operação Goiás Alerta e Solidário”, declarou Lucas Vissotto, presidente da Goinfra.

A Operação Goiás Alerta e Solidário é uma iniciativa abrangente do governo estadual, projetada para enfrentar os desafios impostos pela temporada de chuvas. Esta operação coordena esforços em várias frentes, incluindo ações preventivas, de socorro e reconstrução, além de manutenção da infraestrutura essencial, como a malha asfáltica, e operações de busca e salvamento. Com um foco especial nas regiões Norte e Nordeste do estado, o programa visa assegurar a prontidão e a resiliência das comunidades frente às adversidades climáticas.