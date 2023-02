Especialista em Cabelo Goiânia – Posso usar escova secadora giratória?

As escovas secadoras vêm ganhando espaço na rotina de muitas mulheres devido à praticidade que proporcionam na hora de secar e modelar os fios – principalmente para as Rapunzéis de longas madeixas.

Contudo, assim como qualquer outra fonte de calor, as escovas secadoras podem causar muitos danos ao cabelo se utilizadas com frequência, em especial quando associadas a químicas como alisamentos e tinturas.

Um dos maiores motivos pelo qual as escovas secadoras são perigosas é o fato de que, ao contrário dos secadores tradicionais, elas são posicionadas diretamente no cabelo, fazendo com que suas placas de metal estejam em contato constante com os fios.

O calor excessivo dessas placas danifica a cutícula (parte externa) e o córtex (parte interna) dos fios e, quanto maior ele for, maiores serão os danos, que podem ir desde a desidratação até problemas mais sérios como a perda de proteínas, deixando os fios quebradiços.

Considerando tudo isso, o ideal é que se evite o uso excessivo desse aparelho e, caso ele seja utilizado, lembrar-se sempre de aplicar um protetor térmico antes para diminuir seus efeitos negativos. Além disso, é fundamental complementar os cuidados com um cronograma que inclua nutrição, hidratação e reconstrução com produtos que ajudem a fortalecer a fibra capilar.

Cuide da saúde dos seus cabelos. Agende sua consulta com a Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo.

Dra. Lorena Ávila

CRM: 16258 RQE: 12218

Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo;

Especialista em Dermatologia Clínica pelo Instituto BWS;

Especialista em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS;

Especialista em Desordens do Cabelo e Couro Cabeludo pela New York University;

Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Clínica Médica Espaço Libélula Saúde

Órion Business & Health, Av. Mutirão, 2653 Salas C-28 09 e C-28 11, St. Marista, Goiânia.

Telefone: (62) 4101-8289

Whatsapp: (62) 99905-5115

Visite nosso site: https://dralorenaavila.com.br

