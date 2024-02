Espaços geridos pelo Estado terão programação de Carnaval no fim de semana

Durante o animado fim de semana de Carnaval, os apreciadores de arte e cultura terão motivos para comemorar. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) anuncia que museus, galerias de arte, e outros espaços culturais sob sua gestão estarão operando normalmente, com uma pausa apenas nas atividades de bibliotecas e algumas unidades específicas. Entretanto, vale ressaltar que na segunda (12/02) e terça-feira (13/02) de Carnaval, uma pausa geral será observada, com a retomada das operações acontecendo na quarta-feira de Cinzas (14/02), a partir das 14h.

Para os entusiastas de uma experiência mais enérgica, o Centro Cultural Martim Cererê prepara-se para acolher o CarnaMetal, um evento marcado para os dias 10 e 11 de fevereiro, às 15h. A programação promete vibrar ao som do Heavy Metal, com apresentações de bandas oriundas de Goiânia e Brasília. Os interessados deverão garantir seus ingressos antecipadamente na bilheteria do local.

O Museu Pedro Ludovico abre suas portas para aqueles curiosos pela rica história de Goiás, enquanto a Vila Cultural Cora Coralina exibe duas notáveis exposições: “Bancos indígenas do Brasil – Grafismos” e “Pé de pau em mato verde”. Estas podem ser visitadas no sábado (10/02), das 09h às 17h, antes do espaço fechar temporariamente até a quarta-feira seguinte.

Expandindo a oferta cultural para além da capital, o Palácio Conde dos Arcos, na histórica cidade de Goiás, também acolherá visitantes durante o Carnaval, operando de sábado (10/02) a terça-feira (13/02), antes de uma breve pausa na quarta-feira (14/02).

Serviços Disponíveis: Em Goiânia, o Museu Pedro Ludovico e a Vila Cultural Cora Coralina estarão acessíveis, com horários específicos durante o fim de semana de Carnaval. No mesmo período, o Centro Cultural Martim Cererê se tornará palco do CarnaMetal, oferecendo uma alternativa única para os fãs da música. A cidade de Goiás não fica atrás, com o Palácio Conde dos Arcos recebendo visitantes durante o feriado, antes de fechar brevemente na quarta-feira de Cinzas.

Este Carnaval promete ser uma celebração vibrante não só para o corpo, mas também para o espírito, graças à diversidade de experiências culturais disponíveis graças à Secult Goiás.