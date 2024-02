Urologista Aparecida de Goiânia – Carnaval e a saúde do homem

O Carnaval é um período de festas, mas também de alerta quando o assunto são as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ano após ano, dados do Ministério da Saúde comprovam que há um maior risco de transmissão nesse feriado, visto que há um aumento de consumo de álcool e substâncias estimulantes durante o ato sexual, o que facilita o esquecimento ou descuido no que diz respeito ao uso dos preservativos.

Portanto, nesse período, é fundamental que os homens redobrem o cuidado com sua saúde. O uso de preservativos é fundamental, assim como ficar atento aos sintomas gerais de ISTs, que no público masculino são:

Desconfortos, coceira e vermelhidão na região íntima;

Pediculose pubiana (chatos);

Presença de bolhas, feridas ou verrugas;

Dor ao urinar.

Se identificar qualquer um desses sinais ou outros desconfortos, é preciso procurar um urologista o mais rápido possível, a fim de realizar exames para receber o diagnóstico e tratamento adequado.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimento:

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419