Dr João Batista Goiânia – Anestesia no parto normal: mitos que você precisa saber!

Com a aproximação do término da gestação, dúvidas e medos começam a incomodar as gestantes. E umas das dúvidas mais comuns é sobre a dor no parto normal. Vamos listar os principais mitos sobre anestesia no parto normal:

Mito: O parto normal não usa anestesia.

Existem dois tipos principais de anestesia no parto normal: peridural e raquidiana (ráqui). A peridural é muito utilizada, sua aplicação é feita por um cateter fino conforme a necessidade da gestante. O efeito inicia em cerca de dez minutos, permitindo que a mulher ande e sinta as contrações. Já a ráqui, também aplicada via cateter, tem duração mais longa e não permite que a gestante caminhe, sendo menos comum no parto normal.

Mito: A anestesia atrapalha no trabalho de parto?

Na verdade, a anestesia reduz a dor sem impedir que você sinta as contrações. Isso permite que você ainda consiga empurrar o bebê através do canal de parto.

Quando administrada na dosagem correta e por um médico competente, a anestesia pode ajudar em trabalhos de parto que estão estacionados. Isso ocorre porque a dor intensa pode ser uma das razões para a falta de progresso no parto.

Mito: Não existe momento ideal para a anestesia no parto normal

Quanto mais avançada a dilatação no momento da aplicação da anestesia, melhor. Aplicá-la muito cedo pode desacelerar o ritmo de evolução e prolongar o período de trabalho de parto.

Mito: A anestesia afeta o bebê?

Quando usada conforme os critérios de segurança e qualidade, a anestesia ou analgesia obstétrica raramente produz efeitos adversos sobre o bebê.

Você conhecia alguns destes mitos sobre anestesia no parto normal? Deixe nos comentários!

