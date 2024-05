Fiscalização Trabalhista em Goiânia: A Importância do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) pela MultiMed

MultiMed – Medicina do Trabalho em Goiânia – A fiscalização trabalhista no Brasil está sendo modernizada com a introdução do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). Esta plataforma digital conecta empregadores e órgãos fiscalizadores, oferecendo mais transparência e agilidade na resolução de questões trabalhistas. As empresas agora podem receber notificações e comunicados diretamente, eliminando a burocracia e os atrasos das correspondências físicas.

O DET permite que os órgãos fiscalizadores mantenham um controle mais preciso sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas. Além disso, facilita o monitoramento das condições de trabalho, promovendo a segurança e o bem-estar dos trabalhadores.

Todos os empregadores devem cadastrar ou atualizar seus dados no sistema. O prazo para adesão ao DET para empresas terminou no dia 1º de maio, enquanto para MEI e empregadores domésticos foi estendido até 1º de agosto. Manter as informações atualizadas e responder prontamente às comunicações recebidas evita sanções e multas, além de demonstrar um compromisso com a responsabilidade social e o cumprimento das leis trabalhistas.

