Dermatologia Goiânia – Quais as diferenças dos protetores solares com cor?

Nossa pele está sujeita à diversas ameaças diariamente, incluindo os famosos raios UV, emitidos pelo sol, e também a luz visível (ou seja, a que podemos ver a olho nu), emitida por eletrônicos e lâmpadas.

Ambos os tipos de luz conseguem penetrar na pele, causando eritema, manchas e acelerando o envelhecimento cutâneo. Por isso, para barrar os efeitos da LV (luz visível), assim como dos raios UV, profissionais de todo o mundo se dedicaram a investigar uma forma de fotoproteção eficaz contra essa faixa de ondas, chegando até os protetores solares com cor.

O maior diferencial desse tipo de filtro solar é que sua fórmula contém óxidos de ferro, um ingrediente capaz de espalhar e refletir fótons da luz visível, protegendo a pele.

Geralmente, para se alcançar diferentes tons de pele, as fórmulas misturam diferentes combinações de óxidos de ferro vermelho, amarelo e preto, podendo conter também dióxido de titânio pigmentar (um pigmento branco eficaz na proteção contra a luz solar), podendo ser encontradas nas prateleiras com fator de proteção solar do 15 até 70 – apesar do indicado ser o uso de fórmulas que contenham fator de proteção solar de pelo menos 30.

Por fim, é importante lembrar que, em geral, os rótulos dos produtos não possuem informações específicas sobre protetores solares com cor, por isso é importante confirmar na composição se ele há óxido de ferro, ingrediente fundamental nesse tipo de protetor, para garantir que a aquisição de um filtro solar confira proteção suficiente contra raios UV e LV.

E não se esqueça, use diariamente o protetor solar! Agende sua consulta com a dermatologista e cuide da sua pele!

Dra. Lorena Ávila

CRM: 16258 RQE: 12218

Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo;

Especialista em Dermatologia Clínica pelo Instituto BWS;

Especialista em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS;

Especialista em Desordens do Cabelo e Couro Cabeludo pela New York University;

Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Clínica Médica Espaço Libélula Saúde

Órion Business & Health, Av. Mutirão, 2653 Salas C-28 09 e C-28 11, St. Marista, Goiânia.

Telefone: (62) 4101-8289

Whatsapp: (62) 99905-5115

Acesse nosso site: https://dralorenaavila.com.br

Dra Lorena Avila Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Imprensa, Manchetes, Destaque, Dermatologia Goiânia, Dermatologista Goiânia, Especialista em Cabelo Goiânia, Tricologista Goiânia, MMP Capilar Goiânia, Intradermoterapia capilar Goiânia, Laser Capilar Goiânia, plasma rico em plaquetas Goiânia, Laser Lavieen Goiânia, Ultraformer Goiânia,Toxina botulínica Goiânia, Preenchimento facial Goiânia, Tratamento capilar Goiânia, Tratamento de calvície Goiânia, Tratamento de eflúvio telogeno Goiânia, Tratamento queda de cabelo Goiânia, Tratamento capilar Goiânia