Psiquiatra Goiânia – Qual é a importância de criar metas para o ano que irá iniciar?

Um novo ano está para começar e, com ele, as possibilidades são infinitas! Contudo, antes de mergulhar de cabeça em 2023, o ideal é ter um planejamento para não chegar no final do ano com a sensação de que nada foi feito. Por isso, as metas são fundamentais.

Em primeiro lugar, lembre-se de que as metas anuais são algo que você deve fazer por si mesmo e que elas vão muito além de uma lista de tarefas. Elas devem estar relacionadas com os seus planos de vida, funcionando como passos em direção ao futuro que você quer ter.

Ao criar metas, somos obrigados a pensar no que desejamos para nossa vida e, ao alcançá-las. elas nos dão um sentimento de dever cumprido.

Mas como começar a definir metas? Siga nossas dicas:

Reflita sobre as coisas que você quer e porque as quer;

Elenque seus interesses, mesmo aqueles que tenham sido abandonados por falta de tempo;

Se pergunte se essa meta é algo que realmente você deseja ou se é algo que os outros esperam de você;

Pense sobre as coisas que são mais importantes e valiosas na sua vida.



A partir das respostas para essas perguntas será muito mais fácil começar a esboçar suas metas para o próximo ano. Criar a sua lista de desejos deve ser um momento de reflexão, onde você deverá priorizar o que, de fato, faz sentido para a vida que você quer ter.

Por fim, não se esqueça: metas precisam ser tangíveis, do contrário, só irão gerar ansiedade e frustração.

E aí, já listou suas metas para o ano de 2023?

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

