Dermatologia Goiânia – Como são os cabelos crespos e ondulados?

Cabelos ondulados, cacheados e crespos são bastante diferentes entre si, portanto, para estarem sempre bonitos e saudáveis requerem cuidados diferentes, que atendam suas necessidades específicas.

Os cabelos ondulados são bastante versáteis e podem ter fios mais finos ou grossos, mas em geral são volumosos e tendem a ser mais frágeis e quebradiços, sofrendo danos causados por fontes de calor e agressões químicas. Por terem menor capacidade de absorver e reter água, os finalizadores são indispensáveis para deixar os cabelos ondulados sem frizz e arrumados, e caso queiram mais definição nos fios, as onduladas podem usar cremes ativadores de cacho.

Já o cabelo cacheado tem como característica principal uma curvatura em espiral, responsável por criar cachos que podem ser mais ou menos soltos. Além disso, as cacheadas estão sujeitas ao frizz e volume, por isso, óleos finalizadores, leave-In e gelatinas são grandes aliados.

É importante lembrar que, no caso de curvaturas mais estreitas, o cabelo cacheado tende a ficar seco, exigindo mais hidratação e nutrição para manter os fios sedosos.

Por fim, o cabelo crespo é mais fino e seco. Isso acontece porque os fios crespos têm uma curvatura bastante fechada, o que faz com que a oleosidade natural da raiz do cabelo não chegue até as pontas. Para contornar isso, a hidratação é fundamental, ajudando a evitar quebra e as pontas duplas, assim como o uso de pentes específicos, preferencialmente de dentes largos.

Outra curiosidade interessante sobre o cabelo crespo é que sua velocidade de crescimento tende a ser um pouco menor do que os outros tipos de cabelo, por isso, as mulheres de cabelo crespo precisam ser um pouco mais pacientes quando desejam deixar os fios mais longos.

Como está a saúde dos seus cabelos? Agende sua consulta com a dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo.

Dra. Lorena Ávila

CRM: 16258 RQE: 12218

Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo;

Especialista em Dermatologia Clínica pelo Instituto BWS;

Especialista em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS;

Especialista em Desordens do Cabelo e Couro Cabeludo pela New York University;

Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

