Crédito rural avança R$ 186 bilhões em quatro meses, alavancando setor agropecuário

No cenário agrícola brasileiro, o desembolso do crédito rural revelou um impressionante total de R$ 186 bilhões nos primeiros quatro meses de implementação do Plano Safra 2023/2024. Esse montante representa um aumento notável de 14% em comparação ao mesmo período da safra anterior, evidenciando um vigoroso suporte financeiro à agricultura familiar e empresarial.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os recursos foram distribuídos estrategicamente: R$ 110 bilhões direcionados ao custeio, R$ 35 bilhões para concessões em linhas de investimentos, R$ 21 bilhões em operações de comercialização e R$ 19 bilhões destinados à industrialização.

Uma observação importante ressalta que, apesar da queda de 20% na área de investimento, o secretário adjunto substituto de Política Agrícola, Wilson Vaz, esclareceu que essa redução foi uma escolha dos produtores ou cooperativas, não uma limitação de recursos do Plano Safra. O montante destinado a investimentos diminuiu de R$ 44 bilhões para R$ 35,28 bilhões.

O número impressionante de 832.726 contratos foi formalizado durante esse período, abrangendo tanto o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com 602.528 contratos, quanto o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com 101.614 contratos.

O total de R$ 186 bilhões representa 43% do montante programado para a safra atual, abrangendo pequenos, médios e grandes produtores, que têm à disposição R$ 435,8 bilhões. Para a agricultura empresarial, destinada a médios e grandes agricultores, foram desembolsados R$ 160,3 bilhões, registrando um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Os pequenos e médios produtores, por sua vez, foram contemplados com R$ 26,5 bilhões no Pronaf e R$ 28,5 bilhões no Pronamp, atendendo a diversas finalidades, como custeio, investimento, comercialização e industrialização.

Outros produtores formalizaram 128.584 contratos, totalizando R$ 131,8 bilhões em financiamentos concedidos pelas instituições financeiras. Destaca-se ainda que o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais (ModerAgro) registrou contratações de R$ 1 bilhão em financiamentos agropecuários para investimentos, representando um aumento de 22% em comparação ao mesmo período da safra anterior. Os financiamentos para o programa Pronamp alcançaram a marca de R$ 2,5 bilhões, evidenciando um notável crescimento de 50%.

Em relação às fontes de recursos do crédito rural, destaca-se o aumento significativo de 445% nos recursos livres equalizáveis, atingindo a marca de R$ 8,7 bilhões. Esse aumento sinaliza uma maior utilização dessa fonte, colocada à disposição para equalização dentro do Plano Safra, reforçando o compromisso do setor em impulsionar o desenvolvimento agrícola do país.