Colégio Tecnológico do Estado de Goiás oferece mais de 30 mil vagas em cursos gratuitos

O Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) está disponibilizando, neste primeiro semestre de 2024, mais de 30.000 oportunidades em cursos profissionalizantes gratuitos. Com uma extensa oferta de mais de 800 programas de capacitação e qualificação distribuídos em 17 unidades da instituição em Goiânia e no interior do estado, o objetivo é atender a um público diversificado, composto por pessoas com 16 anos de idade ou mais, incluindo aquelas com ensino fundamental incompleto.

Entre os diversos cursos oferecidos pelo Cotec, destacam-se opções como salgadeiro, cuidador de idosos, massagista, maquiagem profissional, mídias digitais, auxiliar em gestão da agricultura, enfermagem no atendimento de baixa, média e alta complexidade, e projetista de ações em segurança do trabalho. A iniciativa tem como meta suprir a demanda do mercado de trabalho e proporcionar oportunidades de crescimento profissional.

As inscrições permanecerão abertas até 18 de junho e podem ser realizadas online pelo site https://cotec.org.br/cursos/editais ou presencialmente na unidade do Cotec escolhida. Todos os cursos são ministrados de forma presencial, com disponibilidade de horários nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os cursos de curta duração, com carga horária variando entre 40 e 80 horas, abrangem conhecimentos em áreas como informática, beleza, administração e culinária. Para aqueles que desejam uma formação mais aprofundada, os cursos de média duração oferecem cargas horárias que variam de 160 a 360 horas, permitindo uma especialização em várias áreas da saúde. As inscrições para este modelo se encerrarão em 14 de maio.

O Secretário de Estado da Retomada, César Moura, enfatiza: “São cursos de excelente qualidade que transformam vidas por meio da capacitação. Os participantes adquirem uma profissão, conseguem empregos ou, muitas vezes, empreendem em suas áreas, trabalhando remotamente e aumentando a renda de suas famílias.”

Os Cotecs são uma iniciativa do Governo de Goiás, administrados em parceria com o Centro de Educação Profissional em Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás. As unidades estão presentes nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Palmeiras, Piranhas, Porangatu, Santa Helena, Uruana e Jaraguá.

Inscrições para cursos gratuitos do Cotec

Prazos:

Para cursos de curta duração: até 18 de junho.

Para cursos de média duração: até 14 de maio

Onde se inscrever: https://cotec.org.br/cursos/editais ou presencialmente em uma unidade do Cotec.