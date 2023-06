Clinica Ortopédica Goiânia – Quais são os sintomas da síndrome do túnel do carpo?

A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia que atinge o nervo mediano do punho. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas geralmente envolvem sensações de formigamento e dormência nos dedos polegar, indicador, médio e anelar, além de dor na mão, que pode se estender pelo antebraço.

Os indivíduos afetados também podem experimentar fraqueza na mão e dificuldade em segurar objetos pequenos ou realizar tarefas que exigem movimentos dos dedos. Esses sintomas podem ser mais intensos durante a noite ou ao acordar, devido à posição do punho durante o sono.

O problema é comumente associado a atividades repetitivas, como digitar por longos períodos, usar ferramentas vibratórias ou envolver-se em movimentos repetitivos. Fatores como gravidez, lesões no punho, artrite e condições médicas subjacentes também podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome.

Ao apresentar sintomas, é importante procurar um ortopedista para avaliação e diagnóstico preciso. O tratamento pode envolver repouso, imobilização do punho, fisioterapia, medicamentos para dor e, em casos graves, cirurgia para aliviar a pressão no nervo mediano.

