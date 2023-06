Hotelaria Para Idosos Goiânia – A importância da hidratação na terceira idade

As mudanças fisiológicas da terceira idade dificultam a identificação da sede, por isso, muitos idosos acabam não ingerindo a quantidade adequada de água, o que pode causar o mau funcionamento de órgãos e desidratação, o que provoca confusões mentais, quedas de pressão e propicia o desenvolvimento de doenças.

Por isso, confira a seguir algumas dicas para ajudar os idosos a beberem mais água:

Incentive o idoso a beber pequenas quantidades ao longo do dia ao invés de tentar beber muita água de uma vez;

Estabeleça horários fixos para o idoso beber um copo de água;

Faça lembretes e coloque pela casa para incentivar a ingestão de água;

Deixe uma garrafa de água ou um copo sempre próximo ao idoso;

Use água saborizada, adicionando fatias de frutas ou folhas de hortelã;

Tenha outras opções de líquidos saudáveis, como sucos naturais, chás e sopas.

Por fim, é fundamental respeitar a individualidade do idoso e adaptar as estratégias de acordo com as necessidades de cada indivíduo.

