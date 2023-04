Clinica Ortopédica Goiânia – Quais os principais tipos de fraturas do punho?

As fraturas de punho causam bastante dor e desconforto, além de afetarem um local do corpo que acionamos muito no nosso dia a dia. Sendo assim, são inúmeros tipos de ruptura que podem acontecer nessa região, confira o texto e conheças as 9 principais:

Fratura de Colles: atinge o rádio distal e ocorre quando o fragmento fraturado do rádio se desloca para cima. É uma das fraturas mais comuns, especialmente em pessoas idosas; Fratura de Smith: também chamada de Fratura de Colles invertida, ela ocorre quando o rádio distal tem uma fratura em conjunto com deslocamento de fragmento em decorrência do membro estar dobrado; Fratura do Motorista: é geralmente decorrente de acidentes de trânsito, caracterizada pela ruptura do estilóide radial; Fratura em Galho Verde: é uma fratura do punho específica de crianças, caracterizada pelo fato de que um lado da região afetada permanece íntegro; Fratura do Escafóide: normalmente causada pela hiperextensão do punho, quando ocorre uma queda sobre a mão estendida; Fratura de Barton: é uma fratura óssea intra-articular do rádio distal. Nela, a fratura se estende à articulação do punho, ou seja, a parte afetada se desloca para frente; Fratura do Estiloide Ulnar: é a fratura que ocorre perto do pulso e no meio do antebraço. É pouco comum, mas pode causar limitação dos movimentos da articulação, por isso, requer intervenção cirúrgica; Fratura Aberta: quando um osso fraturado rompe a pele. Esse tipo de lesão requer atenção médica imediata; Fratura Cominutiva: ocorre quando um osso é quebrado em mais de duas partes.

Ao sofrer um trauma ou detectar qualquer alteração nos punhos, é imprescindível procurar um ortopedista para receber o diagnóstico adequado quanto ao tipo de fratura e o tratamento mais indicado!

Agende sua consulta com um dos nossos ortopedistas do Ortotrauma Samaritano!

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Visite nosso site: https://ortotraumasamaritano.com.br

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios