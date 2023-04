Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – O que é e para que serve o doppler de Carótidas?

O doppler de carótida é um exame similar ao ultrassom em que uma sonda (transdutor) ao ser passada em contato com as regiões laterais do pescoço do paciente, onde se encontram as carótidas gera uma imagem em tempo real. A sonda emite ondas sonoras que serão captadas e processadas por um computador mostrando com cores, o fluxo, a direção e a velocidade do sangue nas artérias e veias.

Trata-se de um exame indolor e seguro, de custo bastante acessível, além de ser bem rápido, não durando mais que 15 minutos.

O exame é indicado para avaliar o fluxo sanguíneo das carótidas que conduz sangue do coração para o cérebro.

O doppler de carótida avalia a seguintes suspeitas:

-Existência de bloqueio (oclusão), estreitamento (estenose) ou dilatação das carótidas.

– Risco de AVCs (acidentes vasculares cerebrais, ou encefálicos).

-Risco de doença coronária.

-Acúmulo de gordura nas artérias (aterosclerose).

-Coágulos de sague (trombos).

-Danos ou inflamações nas paredes das artérias.

