Clinica Ortopédica Goiânia – Cirurgia de escoliose: o que é e quando é indicada?

A Escoliose é um desvio lateral da coluna, que forma uma curvatura anormal nas costas do indivíduo, causando transtornos estéticos, impacto negativo no bem-estar e dificuldades funcionais. Felizmente, atualmente existem diferentes tipos de tratamento para essa doença, incluindo a intervenção cirúrgica.

A cirurgia de Escoliose tem como objetivo restaurar o alinhamento normal da coluna vertebral e estabilizá-la. O principal procedimento para tratar esse problema é a Artrodese, uma cirurgia que consiste na fusão de vértebras em um único bloco através do uso de pinos, estruturas metálicas e enxertos ósseos.

Contudo, a intervenção cirúrgica não é recomendada para todos os casos, sendo reservada para pacientes que apresentam curvatura acentuada e com alto risco de progressão, onde tratamentos conservadores como o uso de coletes ortopédicos, fisioterapia e fortalecimento muscular não apresentam efeitos.

Em geral, curvas acima de 45 graus em crianças e adolescentes ou, ainda, curvas acima de 50 graus em adultos, costumam apresentar piora ao longo da vida e precisam ser corrigidas por meio de intervenção cirúrgica.

Contudo, vale lembrar que apesar das indicações gerais para os valores angulares da curva, o tratamento mais adequado para a Escoliose deve ser avaliado de maneira individualizada por um ortopedista, pois apenas o profissional poderá determinar a gravidade do caso e as consequências que a Escoliose está trazendo ao organismo do paciente.

