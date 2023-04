Psiquiatria Goiânia – Ghosting: a maneira cruel de acabar um relacionamento

“Ghosting” é o termo usado para se referir a um fenômeno contemporâneo, no qual uma pessoa, de forma gradativa ou abrupta, “desaparece”, cortando contato com alguém com quem estava se relacionando.

Nesse processo, a pessoa que está praticando o Ghosting ignora todas as tentativas de contato da outra, não atendendo ligações, se recusando a encontrar-se pessoalmente e bloqueando em redes sociais. Esse comportamento se repete por dias e o motivo para esse sumiço nunca é explicado.

A pessoa que pratica o Ghosting está procurando fugir de um enfrentamento e, ao invés de conversar sobre o problema, prefere evitá-lo completamente. Por outro, a pessoa que sofreu o Ghosting fica sem entender o porquê do término da relação, o que pode fazer com que ela se sinta impotente, causando problemas de autoestima, insegurança e até mesmo sintomas depressivos.

Por não ter uma resposta concreta quanto aos motivos para o fim do relacionamento, a pessoa que sofreu Ghosting pode se culpar, pensando que fez algo de errado para provocar o desaparecimento do outro, o que pode causar traumas emocionais.

Apesar de ser mais comum em relacionamentos amorosos, o Ghosting também pode acontecer em relações de amizade e até mesmo de trabalho. Mas, seja qual for a natureza da relação, o Ghosting é muito doloroso para a vítima, causando sentimento de impotência, baixa autoestima, insegurança em relação aos outros relacionamentos acarretando prejuízos na saúde mental. Por isso, é fundamental trabalhar o autoconhecimento e a autoestima para poder se curar das sequelas desse processo de abandono.

A pessoa que o pratica, também pode ter efeitos psicológicos negativos como ter um grande sentimento de culpa e vergonha, pois sentem que não podem gerenciar os momentos difíceis de um relacionamento.

Então, se você está passando por essa situação, entre em contato com o psiquiatra!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

