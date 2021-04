Clínica Goiânia – Uso contínuo de anticoncepcional pode atrapalhar a engravidar?

Não existe relação entre o tempo do uso do anticoncepcional e a dificuldade para engravidar. O anticoncepcional hormonal apenas impede a ovulação, além de dificultar a passagem dos espermatozoides para dentro do útero. O uso do anticoncepcional não interfere na fertilidade da mulher.

As mulheres que usaram anticoncepcionais de forma prolongada e sem interromper por alguns anos podem levar de três a seis meses para regularizar o ciclo menstrual. Enquanto as mulheres que usaram por menor tempo o anticoncepcional, voltam a ovular normalmente um mês após a interrupção.

Se você está tentando engravidar a mais de um ano e não obteve resultado, é necessário procurar um ginecologista para avaliar a causa da dificuldade de engravidar.

