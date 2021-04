Urologista Goiânia – Conheça as vantagens da cirurgia robótica para Hiperplasia de Próstata

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição comum em homens adultos, com aumento na incidência com o envelhecimento, e que promove importante impacto na saúde do indivíduo.

A Prostatectomia é indicada para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB) em casos selecionados, em que a próstata possui grande volume. Além ser realizada através da técnica laparoscópica, a cirurgia robótica também é uma excelente alternativa por ter vantagens como: menor dor no pós-operatório, menor sangramento, retorno mais rápido ao trabalho, menor tempo de uso de sonda vesical e outros.

O sistema cirúrgico da Vinci usa braços robóticos com pinças de alta precisão que executam os comandos do cirurgião através de um console na sala de cirurgia. Outra vantagem é que o sistema permite uma visão 3D de alta definição que facilita a visualização dos tecidos pelo cirurgião, proporcionando cirurgias delicadas e complexas através de pequenas incisões com maior visão, precisão e controle.

