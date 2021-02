Clínica Goiânia – O que é cálculo na vesícula biliar e como tratar?

A presença de cálculos na vesícula biliar as chamadas “pedras na vesícula” é conhecida pelo termo médico Colelitíase. A vesícula biliar tem a função de armazenar a bile, um líquido produzido pelo fígado que auxilia na digestão de gorduras no intestino. A principal causa da formação das “pedras na vesícula” é precipitação de colesterol ou sais biliares na vesícula biliar.

Alguns casos de “pedra na vesícula” não desenvolvem sintomas, mas outros provocam com sintoma principal dor intensa do lado direito superior do abdômen que se irradia para a parte de cima da caixa torácica ou para as costelas. Normalmente, essa dor aparece sob forma de cólica após o consumo de alimentos gordurosos. Além da dor, pode haver a presença de náuseas e vômitos.

Os principais fatores de risco são:

-Sexo feminino;

-Idade acima de 40 anos;

-Obesidade;

-Dieta rica em gorduras / colesterol e pobre em fibras;

-Pessoas com histórico familiar;

-Diabetes;

-Perda rápida de peso;

-Uso prolongado de anticoncepcionais;

-Reposição hormonal.

O tratamento é geralmente cirúrgico, porém deve ser feito de forma individualizada, sendo cada caso avaliado pelo médico.

