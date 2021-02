Urologista Goiânia – Você sabe a importância do toque retal?

O toque retal avalia o tamanho, a superfície, a consistência e a presença (ou não) de nodulações no órgão. Com o exame é possível detectar alterações na próstata sugestivas de câncer, muito antes de ocorrer alterações do PSA (exame de sangue). Com isso possibilita o diagnóstico do câncer de próstata em seu estágio inicial, aumentando consideravelmente as chances de cura.

Além do câncer de próstata o exame pode diagnosticar outras doenças da próstata como a Hiperplasia Prostática Benigna.

O exame de toque retal, juntamente do exame de sangue PSA, é o principal método para identificar o câncer de próstata, e é recomendado aos homens, anualmente, a partir dos 50 anos e a partir dos 45 anos para aqueles com fatores de risco.

O PSA é considerado um exame complementar muito eficaz, porém fica um alerta: o PSA não substitui o Exame de Toque Retal na investigação de câncer de próstata e de outras doenças. O câncer de próstata pode estar presente mesmo com o exame de PSA normal.

Homens deixem o preconceito de lado e lembre-se que cuidar da sua saúde é o mais importante.

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3096-3200

Whatsapp: (62) 98210-7233

Visite nosso site: https://drvictorgedda.com.br/

Endereço: Hospital do Rim, Alameda das Rosas, N°2041, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Dr. Victor Rassi Gedda

-Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica