Cirurgião Geral Goiânia – Como fica a menstruação após a laqueadura videolaparoscopia?

Um dos maiores questionamentos de mulheres que passam pela cirurgia de Laqueadura é se o procedimento afeta, de alguma forma, a menstruação, causando seu aumento, diminuição ou, até mesmo, interrupção.

Geralmente, a técnica mais indicada para realizar a cirurgia é a Videolaparoscopia, na qual são realizadas pequenas incisões onde o cirurgião insere uma câmera e pequenas pinças para, assim, visualizar a parte interna do abdômen e realizar o corte das tubas uterinas, interrompendo o trajeto que comunica o óvulo com o espermatozoide.

Dessa forma, a mulher não deixa de ovular, o que significa que a cirurgia não interfere no ciclo hormonal feminino. Por isso, a paciente continua menstruando normalmente depois do procedimento.

O que ocorre, contudo, é que após esse procedimento, muitas mulheres sentem um aumento do fluxo menstrual. Mas esse problema não está relacionado com a cirurgia em si, mas sim com o fato de que essas mulheres usavam métodos contraceptivos hormonais, que reduzem a proliferação do endométrio (camada interna do útero que descama na menstruação).

Como após o procedimento esses métodos hormonais deixam de ser necessários e não são mais utilizados, pode ocorrer um aumento no fluxo menstrual, relacionado aos processos naturais do corpo da mulher que não está mais utilizando os hormônios que inibiam essa proliferação.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

