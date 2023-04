Cirurgia Plástica Goiânia – Cirurgia plástica pós-bariátrica: saiba quando ela é necessária

Após uma grande perda de peso, é normal que a pessoa fique com excesso de pele e flacidez em diferentes regiões do corpo. Por isso, depois de uma cirurgia Bariátrica, que reduz o estômago e garante uma grande redução do peso corporal, é normal que muitos procurem realizar cirurgias plásticas para retirar excessos de pele.

A flacidez pode gerar desconfortos físicos e, também, ter um grande impacto negativo na autoestima do indivíduo, por isso, a cirurgia plástica pós-bariátrica é procurada por muitos que passaram por um grande emagrecimento.

A cirurgia reparadora só pode ser feita quando o paciente já perdeu todo o peso estipulado pela equipe profissional que recomendou a realização da Bariátrica ou, ainda, quando seu peso estiver estabilizado. Geralmente, isso só ocorre entre 1 ou 2 anos após a cirurgia de redução de estômago.

Nesse momento, alguns dos procedimentos reparadores que podem ser feitos são: abdominoplastia, mamoplastia, braquioplastia e, até mesmo, lifting facial. Essas cirurgias podem ser feitas separadamente ou em conjunto, dependendo das características individuais do paciente.

Para a maior parte dos pacientes que passam pela cirurgia Bariátrica, os procedimentos reparadores são o último passo para garantir a recuperação da autoestima e finalizar a jornada de transformação.

Se você fez a cirurgia bariátrica, entre em contato com o cirurgião plástico!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

