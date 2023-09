Cirurgia Plástica Goiânia – Conheça as 3 técnicas de implante de prótese de silicone

Existem diferentes técnicas de implante de silicone e o que irá determinar a mais adequada para cada situação serão as características individuais de cada paciente e suas expectativas. Analisando tudo isso, o cirurgião irá decidir a técnica mais adequada.

As principais são:

Implante Subglandular

Quando as próteses são colocadas acima do músculo peitoral. É geralmente indicada para mulheres com mais flacidez nas mamas e que possuem uma espessura adequada de pele.

Implante Submuscular

Quando as próteses são inseridas abaixo do músculo peitoral. É geralmente indicada para mulheres mais magras e com pouco volume mamário.

Dual Plane

Quando as próteses são colocadas no meio das duas camadas de músculo. É indicada principalmente para mulheres com muito pouco tecido mamário, mas, também, pode ser aplicada em mulheres com bastante flacidez, sendo associada com a Mastopexia que remove o excesso de pele das mamas.

