Psiquiatria Goiânia – Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT)

Se você passou por circunstâncias traumáticas intensas e está tendo flashbacks, pesadelos, pensamentos intrusivos, mudanças no humor e no sono, pode ser Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).

Esse distúrbio psicológico tem como tratamento abordagens multifacetadas. Um dos tratamentos é a terapia cognitivo-comportamental, altamente eficaz, que auxilia os pacientes a reestruturarem pensamentos negativos e enfrentarem gradualmente situações temidas. Já a terapia de exposição permite que a pessoa processe as memórias traumáticas de forma controlada.

A terapia medicamentosa a base de inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS), também ajuda a reduzir os sintomas, melhorando o humor e a estabilidade emocional. Por fim, a interação com amigos, familiares ou grupos de apoio é vital, já que oferecem conforto e compreensão. O autocuidado também desempenha um papel importante, com práticas de exercícios físicos, meditação e técnicas de relaxamento.

Se você ou alguém que conhece está enfrentando esses desafios, lembre-se de que a busca por ajuda profissional com um psiquiatra é um passo importante em direção à cura e ao bem-estar.

Procure ajuda! Cuide da sua saúde mental!

