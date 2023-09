Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Como se preparar para um exame de Tomografia Multislice?

A Tomografia Computadorizada é um tipo de exame que usa raios x para obter imagens do corpo. Atualmente, existem equipamentos Multislice, que permitem captar múltiplas imagens depois de um disparo da ampola de raio x, garantindo a captura de imagens mais acuradas das estruturas anatômicas e oferecendo mais agilidade no diagnóstico.

O exame dura cerca de 15 minutos e requer um preparo do paciente antes de ser realizado para garantir que seja feito com segurança e os resultados sejam confiáveis. Portanto, no momento do agendamento, serão passadas informações específicas sobre o preparo.

De forma geral, alguns cuidados fundamentais são:

Retirar qualquer objeto de metal antes de realizar o exame, como brincos, joias, piercings e outros, pois eles podem distorcer as imagens.

Informar previamente caso existam dispositivos implantados, como marca-passo, port-a-cath e outros.

No caso de tomografias de contraste, será solicitado que o paciente faça jejum de 8 horas antes de realizar o procedimento. Informar se o paciente faz uso contínuo de algum medicamento para verificar se há a necessidade de suspender o uso antes do exame.

