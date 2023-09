Oftalmologista Goiânia – Você já ouviu falar de lente escleral?

São lentes com diâmetro maior que se apoiam na parte branca do olho (esclera) e por isso mais confortáveis e com menos ressecamento ocular.

Elas corrigem deformidades corneanas e geram grande melhora da qualidade visual.

Podem ser uma excelente opção para casos graves de ectasias corneanas que não se adaptam a lentes rígidas ou que até mesmo uma alternativa para casos que anteriormente só se resolviam com transplante de córnea.

