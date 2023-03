Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Importância da tomografia na cefaleia

A maioria das pessoas já teve ou ainda vai ter um episódio de cefaleia ou dor de cabeça. Embora seja comum, existem diversos tipos de dor de cabeça e chegar a um diagnóstico correto é um desafio.

Muitos casos de dor de cabeça podem estar relacionados a alguma patologia como: alterações vasculares (como aneurismas, malformações artério-venosas), tumores benignos e malignos, sinusite, meningite, entre outros.

Por isso é importante ficar alerta a algumas situações que indicam a realização de exames de imagem: cefaleia de início recente (especialmente se inicia na vida adulta); mudança no padrão da cefaleia e cefaleia de início súbito; alguma anormalidade no exame neurológico; cefaleia não enquadrada em diagnóstico; cefaleia acompanhada de vômito; cefaleia agravada pelo exercício e presença de febre, rigidez de nuca, dano cognitivo, mudança de personalidade e inchaço no nervo óptico.

Um dos exames mais indicados nestes casos é a tomografia computadorizada do crânio que permite detectar rapidamente hemorragias agudas e várias outras alterações estruturais macroscópicas.

Através de um diagnóstico preciso, o médico poderá recomendar o tratamento mais indicado para o tipo específico de dor de cabeça do paciente.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Tomografia Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Doppler Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Destaque, Manchetes, Saúde, Notícias, Centro de Diagnóstico, Centro de Diagnóstico por Imagem em Aparecida de Goiânia, Consultas em Aparecida de Goiânia, Punções guiadas por USG Aparecida de Goiânia, Radiografia Digital Aparecida de Goiânia