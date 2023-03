Importância da tomografia na avaliação de sequelas de Covid

A doença desencadeada pelo coronavírus pode deixar sequelas leves ou graves, de curto ou longo prazo, transitórias ou permanentes, enfim, existe uma grande variação em seu espectro.

Dentre as principais sequelas podemos destacar as alterações pulmonares, renais e cerebrais cuja tomografia computadorizada tem grande importância no diagnóstico.

As alterações renais mais graves da Covid são a fibrose pulmonar (cicatrização do tecido após dano) ou bronquiolite obliterante (quando as células não conseguem se recuperar após inflamação ou infecção dos pulmões). O acompanhamento da tomografia deve ser realizado por todo paciente que tiveram um infiltrado pulmonar, ou outra anormalidade identificada em imagens obtidas durante a Covid-19.

Os rins podem também sofrer um processo de fibrose (similar a cicatrizes renais), e em alguns poucos casos pode ocorrer insuficiência renal aguda e até necessidade de diálise.

Uma complicação importante que tem sido observada em casos de pacientes mais graves com COVID-19 é a ocorrência de AVC’s e de encefalite, uma inflamação cerebral.

