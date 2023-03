O que é Cateter Duplo J e para que serve?

O Duplo J é um tipo específico de cateter que foi assim nomeado devido ao seu formato, desenvolvido especialmente para que uma parte curvada fique presa ao rim e a outra parte ligada à bexiga, sendo, dessa forma, parecido com um J, o que faz com que ele fique fixo no corpo do paciente.

O tamanho do Duplo J irá variar de acordo com o comprimento do ureter do indivíduo, podendo ter de 26 a 30 centímetros, e a sua aplicação tem como objetivo manter o canal urinário aberto através da conexão entre o rim e a bexiga, o que garante a passagem da urina.

Portanto, esse tipo de cateter pode ser necessário em diferentes situações como, por exemplo, nos casos em que um tumor esteja invadindo o ureter, caso o paciente tenha tumor uretral ou cálculo ureteral e, também, na cirurgia para a retirada de cálculos renais.

Cumprindo uma importante função, o cateter Duplo J geralmente permanece no paciente até que o problema seja resolvido, podendo ficar 1 dia ou até 6 meses após sua colocação. Depois desse período, a retirada é feita pela uretra através de um procedimento simples que pode ser manual ou endoscópico.

Por fim, vale lembrar que para garantir a segurança durante o uso do cateter Duplo J é fundamental contar com um médico urologista de confiança.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

