Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Avaliação da idade óssea com raio x

A avaliação da idade óssea com raio-X é um método comumente utilizado por pediatras para identificar problemas no crescimento de uma criança. O exame envolve a obtenção de imagens radiográficas dos ossos da mão e do punho, as quais são comparadas por meio de uma tabela de desenvolvimento ósseo infantil.

Como é realizada a avaliação da idade óssea com raio x?

Durante o procedimento, a mão e o punho são colocados em uma posição específica e uma imagem é tirada usando um aparelho de raio-X. Em seguida, o médico ou radiologista faz uma análise radiográfica para identificar as características dos ossos que indicam o nível de maturação.

A avaliação da idade óssea com raio-X é também frequentemente usada em estudos médicos e legais, bem como em situações em que a idade de uma pessoa é desconhecida ou questionada. É um exame simples e rápido, que fornece informações relevantes sobre o desenvolvimento e amadurecimento corporal de adultos e crianças.

