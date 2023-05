Hotelaria para Idosos Goiânia – Dicas sobre os cuidados com um paciente com Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, caracterizada pela perda das funções cognitivas como linguagem e memória. Por ser uma doença complexa, exige muitos cuidados, por isso, separamos algumas dicas que podem ajudar a garantir mais qualidade de vida e bem-estar para pessoas com Alzheimer:

Torne o ambiente mais seguro para evitar quedas, iluminando os cômodos da casa e evitando deixar objetos no chão. Estimule a memória e linguagem através de jogos, leituras e conversas. Encoraje a prática de exercícios físicos simples para evitar a diminuição da mobilidade, dores nas articulações e enfraquecimento dos músculos. Evite tratar o idoso como criança. Utilize uma linguagem simples e positiva para evitar que ele se estresse. Incentive o autocuidado, ajudando o idoso a manter a higiene e seus cuidados habituais com a aparência em dia. Não crie situações de estresse como festas, discussões e barulhos altos. Realize passeios e encoraje o idoso a interagir com outras pessoas para evitar os sentimentos de solidão e tristeza. Demonstre carinho, cuidado e afeto, pois isso evitará que a pessoa se sinta deprimida ou tenha crises de agitação.

Com essas dicas, é possível ajudar a diminuir o estresse do idoso com Alzheimer e garantir sua segurança!

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Acesse o Site: https://residenzaonline.com.br/

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233