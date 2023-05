Hotelaria para Idosos Goiânia – Como a música pode ser utilizada para estimular a memória e promover o bem-estar dos idosos

A música é uma forma de arte que promove o bem-estar e estimula a saúde dos idosos. por isso, tem sido muito recomendada por médicos e terapeutas para garantir mais conforto, promover o relaxamento e trabalhar as habilidades cognitivas de indivíduos nessa faixa etária.

A musicoterapia, nome dado para a associação entre a música e tratamentos de saúde, ajuda a estimular a memória, aumentar a autoestima e prevenir doenças psicológicas como a depressão e ansiedade, além de ajudar na expressão corporal. Isso acontece porque ouvir músicas estimula as vias neurais no cérebro, ajudando que esse órgão mantenha seus níveis de funcionamento.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Toronto verificou que, ao ouvir música com um significado especial, ocorrem mudanças significativas no córtex pré-frontal de idosos. Essa área do cérebro é responsável pela tomada de decisões, moderação do comportamento social e expressão da personalidade.

Portanto, existem diversos benefícios da musicoterapia para a saúde dos idosos:

Melhora no convívio social;

Desenvolvimento da consciência corporal;

Acalma a mente;

Fortalece a memória;

Melhora a comunicação.

Sendo assim, seja em grupo ou individualmente, é importante incluir a música na vida dos idosos para garantir que eles possam usufruir desses benefícios.

