Câmara de Goiânia prioriza órfãos da Covid-19 em vagas de Cmeis após rejeição de veto

Follow on X

Na Sessão Ordinária realizada nesta quarta-feira (6), o Plenário da Câmara Municipal de Goiânia demonstrou seu compromisso com a proteção das crianças órfãs da Covid-19 ao rejeitar o veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ao Projeto de Lei (PL 498/2021) proposto pelo vereador Dr. Gian (MDB). A legislação, que agora aguarda promulgação pela Mesa Diretora, assegura prioridade de vagas para matrículas dessas crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

O vereador Dr. Gian, autor do projeto, destacou a significativa importância de garantir atenção especial às crianças que perderam seus pais durante a pandemia. Ao comentar sobre a medida, ele ressaltou que o Poder Público possui a responsabilidade de assegurar vagas nos Cmeis para essas crianças, afirmando que deixá-las à mercê do destino seria desumano.

“É de extrema importância cuidar das crianças que perderam seus pais na pandemia. As crianças não podem ficar à mercê do destino; isso é desumano. Elas precisam, portanto, de total atenção das nossas autoridades”, concluiu Dr. Gian.

Com a rejeição do veto, a Mesa Diretora da Câmara Municipal está agora encarregada de promulgar a lei, reforçando o compromisso da cidade com o bem-estar e o futuro das crianças afetadas pela perda dos pais devido à pandemia.