Caiado propõe medidas para enfrentamento da dengue e busca apoio federal para municípios goianos

Em uma iniciativa proativa contra a dengue e chikungunya, o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, juntamente com o Secretário de Estado da Saúde, Rasivel dos Reis, apresentou na última quarta-feira (07/02), através de videoconferência, um plano detalhado para combater a epidemia dessas doenças no estado. A apresentação foi dirigida à Ministra da Saúde, Nísia Trindade, e contou com a presença da Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, demonstrando a união de esforços em nível estadual.

Durante a reunião virtual, realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Caiado, que se destaca como o único governador médico do Brasil, expôs a implementação de gabinetes de crise em todos os 246 municípios de Goiás. Além disso, solicitou ao Ministério da Saúde apoio financeiro para que as prefeituras possam realizar exames laboratoriais essenciais no diagnóstico e tratamento da dengue, um pedido prontamente atendido pela Ministra Trindade.

A ação do Governo de Goiás foi marcada pela rapidez e abrangência, estendendo apoio a todas as cidades do estado. Já foram estabelecidos pontos de monitoramento epidemiológico em 40 municípios, evidenciando um compromisso com a saúde pública e a prevenção da doença. “A colaboração de todos os setores, incluindo a população, é crucial para evitar o agravamento e mortes por dengue, algo que pode ser prevenido com ações simples, como manter os ambientes limpos e livres de acúmulo de água, evitando assim a proliferação do mosquito transmissor,” destacou Caiado, ressaltando que os recursos solicitados serão destinados a capacitar todos os municípios na realização dos exames necessários.

O Secretário de Saúde, Rasivel dos Reis, enfatizou a importância dos exames para um manejo clínico eficaz, apontando a dificuldade enfrentada por muitos municípios devido à limitação de recursos para essa finalidade. Ele também salientou que essas iniciativas são vitais para evitar o agravamento dos casos e reduzir o número de hospitalizações.

A preocupação com o aumento no número de óbitos, especialmente entre jovens e adolescentes, foi expressa pelo governador, que apontou a circulação do sorotipo 2 da dengue como um fator de risco adicional. Até o momento, em 2024, foram registradas mortes preocupantes na faixa etária de 16 a 34 anos, evidenciando a necessidade urgente de ações efetivas de controle e prevenção.