Avenida Arão de Souza em Aparecida é inaugurada com novas instalações e lazer

A renovação da Avenida Arão de Souza, um dos eixos centrais de Aparecida no bairro Independência Mansões, foi concluída e entregue ao público. A reinauguração ocorreu nesta quarta-feira, 24, com a presença do prefeito Vilmar Mariano. A avenida, que se estende por 1,2 quilômetros, passou por uma ampla revitalização do canteiro central, resultando em um espaço mais convidativo e propício para a prática de atividades físicas e interações sociais entre os moradores.

Esta transformação marca a 23ª iniciativa de criação de espaços de lazer e convivência sob a atual administração municipal. O prefeito Vilmar Mariano enfatizou que, além desta, mais quatro praças serão inauguradas em breve, e outras oito estão em fase inicial de obras. Ele destacou a importância desses espaços, que além de embelezarem a cidade, elevam a qualidade de vida e o bem-estar da população.

A renovação da Avenida Arão de Souza, com um orçamento de R$ 300 mil fornecido pela prefeitura, trouxe diversas melhorias. A via agora conta com novo paisagismo, estruturas de madeira como pergolados, bancos, mesas, uma academia ao ar livre, pista de cooper e um sistema de iluminação de última geração com luminárias LED.

Davi Mendanha, Secretário de Desenvolvimento Urbano, ressaltou a dedicação em oferecer espaços de lazer atrativos, acessíveis e práticos para a comunidade, seguindo as diretrizes do prefeito Vilmar. Ele também mencionou a adição de uma nova sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal, complementando a reforma na avenida.

O vereador Aldivo Araújo, representante da região, destacou os benefícios significativos que a revitalização traz para os moradores e comerciantes locais, incluindo o potencial aumento das vendas. Vagner Vieira, comerciante local, expressou sua gratidão pela revitalização, enfatizando como ela tem estimulado o comércio. José Anchieta, líder comunitário e comerciante, sublinhou a importância da avenida para a comunidade local, ressaltando que ela proporcionará espaços para exercícios, descanso e entretenimento.

A cerimônia de reabertura contou com a presença de secretários municipais, moradores da área, e vereadores, incluindo Amendoim, Isaac Martins, Arnaldo Leite, Marcos Miranda e Diony Nery, demonstrando um amplo apoio comunitário e político ao projeto.