Inscrições abertas para o Programa Educacional Guarda Mirim em Aparecida

O programa Guarda Mirim de Aparecida de Goiânia está recebendo inscrições de novos alunos. Este projeto é destinado a crianças e adolescentes de 9 a 13 anos e tem como objetivo oferecer uma educação complementar abrangendo áreas como cidadania, meio ambiente, trânsito, além de atividades culturais e esportivas.

As inscrições estão disponíveis para 50 vagas, divididas igualmente entre os turnos matutino e vespertino. Os interessados devem estar matriculados regularmente em escolas e residir em Aparecida de Goiânia. As inscrições são realizadas pessoalmente na sede da Guarda Mirim, localizada na interseção da Rua Riviera com Rua Beira Rio, no Setor Nova Cidade. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada.

Após o processo de inscrição, será realizada uma seleção para determinar os participantes do programa. Os selecionados irão engajar-se em atividades complementares ao ensino regular, realizadas no período contrário ao escolar, de segunda a sexta-feira. O programa é coordenado pelo inspetor Mizael.

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Weber Júnior, destaca a importância do projeto: “A Guarda Mirim visa enriquecer a formação educacional tradicional, introduzindo instruções de ordem unida, conscientização ambiental e cultural, educação para o trânsito, além de atividades esportivas e recreativas. Nosso foco é fortalecer os valores de civismo e cidadania entre os jovens participantes.”