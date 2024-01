Aniversário de um ano da bem-sucedida cirurgia de separação das gêmeas Valentina e Heloá no Hecad

Ontem, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) celebrou o primeiro aniversário da histórica cirurgia de separação das gêmeas Valentina e Heloá, homenageando os dedicados profissionais de saúde envolvidos. Mônica Costa, diretora-geral do Hecad, expressou sua gratidão: “Buscamos reconhecer e valorizar as pessoas que, com sua expertise, foram fundamentais para assegurar a saúde e o desenvolvimento não só da Valentina e da Heloá, mas de todos os nossos pacientes.”

Um ano após a cirurgia altamente complexa, as irmãs agora desfrutam de independência, caminham sozinhas, alimentam-se normalmente e alcançaram um desenvolvimento neurológico adequado para sua idade. O pai das gêmeas, Fernando de Oliveira, compartilhou sua alegria: “Foi uma bênção em nossas vidas conseguir realizar o tratamento inteiramente pelo SUS e ver minhas filhas tão bem, descobrindo uma nova forma de viver e crescendo com saúde. Mudou toda a realidade da nossa família.”

A mãe das gêmeas, Valdirene Prado, expressou sua gratidão à equipe do Hecad: “Nós fizemos questão de estar aqui presentes com as meninas e manifestar nossa gratidão a todo o carinho e cuidado que a Valentina e a Heloá receberam de toda a equipe do Hecad. Sabemos que sem o suporte multiprofissional do hospital nada disso seria possível.” Durante o evento, mais de 50 profissionais de saúde de diferentes áreas receberam certificados de reconhecimento emitidos pela Câmara dos Deputados.

O cirurgião pediátrico Zacharias Calil destacou a surpreendente recuperação e desenvolvimento das gêmeas: “O caso da Valentina e da Heloá se diferencia de todos os outros que já conduzi pelo resultado tão positivo em um espaço de tempo tão curto. É surpreendente a evolução delas após a cirurgia e a independência e a autonomia que elas conquistaram.” Ele também enfatizou a importância da equipe para o sucesso da cirurgia e a recuperação das gêmeas.

Para relembrar, Valentina e Heloá nasceram unidas pelo tórax, abdômen, bacia, fígado, intestino e genitálias. Em janeiro de 2023, após uma cirurgia de mais de dez horas, as gêmeas foram separadas no Hecad. Além do procedimento cirúrgico de separação, foram realizados implantes de expansores de pele, acompanhamento psicológico e de neurologia pediátrica, além de fisioterapia. As irmãs receberam alta 51 dias após a realização da cirurgia e seguem em tratamento na unidade de saúde.