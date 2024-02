Alerta do Governo de Goiás sobre a necessidade de completardo esquema vacinal contra Monkeypox

Follow on X

O alerta emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Goiás nesta quinta-feira (22/02) ressalta a urgência de que os cidadãos elegíveis para a vacinação contra a monkeypox concluam seu esquema vacinal. Apesar da iniciativa de vacinação que começou em março do ano passado, destinada a fortalecer a proteção contra a doença, a SES identificou que apenas 54% dos 2.549 goianos indicados para a vacinação receberam a primeira dose, deixando a segunda dose pendente.

A doença, provocada pelo vírus mpox, manifesta-se através de erupções cutâneas, febre, dores corporais, de cabeça e garganta, e transmite-se através do contato com secreções respiratórias, lesões cutâneas, fluidos corporais de indivíduos infectados ou objetos contaminados. A vacinação, que inclui duas doses administradas com um intervalo de quatro semanas, é crucial para desenvolver uma resposta imune eficaz contra o vírus.

Joice Dorneles, a Gerente de Imunização da SES, destaca a importância da aplicação completa do esquema vacinal e orienta que aqueles que ainda não receberam a segunda dose devem retornar à unidade de saúde onde a primeira foi administrada. As unidades disponíveis incluem o Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad.

Apesar das doses providenciadas pelo Ministério da Saúde para cobrir o público prioritário e completar os esquemas vacinais já iniciados, não há previsão para o envio de novas doses para começar outros esquemas. O público alvo da vacinação abrange indivíduos vivendo com HIV/aids, trabalhadores de laboratório expostos ao orthopoxvírus, e pessoas que estiveram em contato com casos suspeitos ou confirmados de mpox, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.

Com 667 casos confirmados e outros 2.581 suspeitos registrados desde 2022 até fevereiro deste ano, Goiás enfrenta um desafio contínuo no combate à monkeypox. O Governo de Goiás, através da SES, enfatiza a importância da vacinação completa como medida essencial para proteger a população e mitigar a propagação da doença.