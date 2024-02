Ação fiscal intercepta evasão de impostos em Goiânia com apreensão significativa de mercadorias

Nesta terça-feira (6/2), o Governo de Goiás, através da Secretaria da Economia, desencadeou uma significativa operação visando a fiscalização rigorosa do ICMS nas principais rodovias federais conectando a região metropolitana de Goiânia. A iniciativa, liderada pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, teve como alvo principal a interceptação e apreensão de mercadorias trafegadas ilegalmente, culminando na retenção de produtos avaliados em cerca de R$ 400 mil que estavam sem nota fiscal, incluindo uma significativa carga de 50 mil latas de refrigerante.

Ricardo Lucena, o auditor fiscal à frente da DRF de Goiânia, enfatizou a importância da operação: “Nosso intuito com essas e futuras operações é assegurar uma constante vigilância fiscal em todo o estado de Goiás, promovendo uma fiscalização minuciosa. Estas ações são um reflexo do compromisso do governo estadual em garantir a justiça tributária e coibir atividades fiscais ilícitas.”

A operação mobilizou uma equipe robusta, composta por nove auditores fiscais, 11 técnicos fazendários e 18 membros do Batalhão Fazendário da Polícia Militar, atuando sob a coordenação da Supervisão de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da DRF de Goiânia. Ações de blitz foram realizadas de surpresa em postos da Polícia Rodoviária Federal localizados em Hidrolândia (BR 153), Abadia de Goiás (BR 060) e Goianápolis (BR 153/060), estrategicamente escolhidos para maximizar o impacto da fiscalização.

Os resultados iniciais apontam para a apreensão de mercadorias sem documentação fiscal no valor de R$ 400 mil, além de indicar uma evasão de ICMS na ordem de aproximadamente R$ 75 mil. Notavelmente, a carga de refrigerantes apreendida, avaliada em R$ 200 mil, representa sozinha uma sonegação de cerca de R$ 40 mil em ICMS. As mercadorias confiscadas foram encaminhadas ao Complexo Fazendário da Secretaria da Economia, e o caso foi remetido à Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária para investigação.

Um ponto-chave para o sucesso da operação foi a adoção do Infotrânsito, um aplicativo avançado de inteligência artificial destinado à fiscalização do tráfego. “O aplicativo realiza um cruzamento de dados automatizado, verificando a emissão de notas fiscais para as cargas transportadas. Ao detectar uma irregularidade, o sistema emite um alerta, permitindo que nossas equipes atuem prontamente na interceptação dos veículos”, detalhou Lucena, evidenciando a importância da tecnologia no reforço das ações de fiscalização.