Você sabia que o verão é o período de maior incidência de cálculos renais?

Muitas pessoas não sabem disso, mas o verão é o período de maior incidência de cálculos renais, com 30% a mais de ocorrência desse problema do que nas outras estações. Isso acontece pois, no verão, há um grande aumento na transpiração e, caso não ocorra a hidratação adequada para compensar a perda de água, os cálculos podem se formar.

Por isso, manter o corpo hidratado é ainda mais importante no verão para garantir a saúde dos rins, que realizam a filtragem do sangue e eliminam substâncias nocivas para o corpo.

Para que isso seja possível, é preciso beber pelo menos 2,5 litros de líquido por dia, preferencialmente água. Além disso, é preciso manter uma dieta equilibrada, evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas, que aumentam a quantidade de ácido úrico, e controlar o consumo de sal, evitando alimentos ricos em sódio, como caldos e temperos prontos, macarrão instantâneo, entre outros.

Cuide da sua saúde!

